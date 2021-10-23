Elif Hazal 1.5 yaşındaydı! Öldüren yumruk! Baba değil cani!

KATİL BABA! Son dakika: Yemek yemediği için yumruk attığı 1.5 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu! - Haberler

DHA

Gaziantep'te, 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde insanın tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Bir ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz (27) hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti.

Eşi Mehmet Yılmaz (30) ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

KIZININ DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

BUGÜN SABAH HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz´ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz´ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elif Hazal´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.