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Antalya'da yaşayan pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran günü otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı.
GPS İLE TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı.
DHA'nın haberine göre baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Mustafa Ali Yılmaz, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü.
Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U. büyük korku yaşadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Mehmet Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu belirtilen iddianamede, indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
DEDEKTİFLİK FİRMASIYLA İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER BULUNDU
Mustafa Ali Yılmaz'ın 4 Mayıs tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir dedektiflik firmasıyla anlaştığı ortaya çıktı. Gülden Yılmaz'ın ulaştığı sözleşmede, Gülden Yılmaz'ın bulunması adına profesyonel araştırma hizmeti verileceği ve Mustafa Ali Yılmaz'ın bu hizmet için 4 bin lira ödeme yaptığı bilgileri bulunuyor. Gülden Yılmaz, sözleşmeyi savcılığa teslim ederek, hapisteki Mustafa Ali Yılmaz'dan tekrar şikayetçi oldu.
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