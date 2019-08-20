Canevim 11. son bölümü izlendi. Canevim yeni bölümünde, Taylan, Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışıyor.Ömer ise, Ceylan'ın Taylan'dan uzak durması için ikna etmeye çalışıyor. Peki, Canevim 11. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte, Canevim 12. yeni bölüm özeti...

CANEVİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim 11. son bölümünün ardından Canevim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Taylan'ın gerçek niyetini Ceylan'a ispatlayabilmek için her şeyi göze almıştır. Feryal, oğlunun şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının arkasında Ömer'in olduğunu düşünmektedir. Feryal'in Ömer'i takibi ve açıktan saldırıları Ceylan'ı büyük bir çıkmazda bırakır. Taylan ile Ömer arasındaki güç savaşı devam ederken, Fikret ve Kristina'dan gelen bir haber herkes için dönüm noktası olur.

Ceylan'ın gerçekleri öğrenmesi için son bir adım kalmıştır. Ömer ve Taylan, ikisi için de zamanın kısıtlı olduğu bir yarışın içine girer. Elvan'ın geçmişinden gelen Zeki, peşindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sezgin'in bu gizemli adamla ilgili soruları ve merakını geçiştirmeye çalışan Elvan, yaklaşan bu büyük tehdide karşı kendini korumak zorundadır. Öte yandan Müjgan'ın Yener'le ilişkisini öğrenen Melis, Müjgan'ı kendisi için avantajlı olacağını düşündüğü bir yola ikna eder.