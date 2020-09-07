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Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında?

Caner Turp, Sihirli Annem oyuncusu Gizem Güven ile evlenmesi ile birlikte gündeme geldi. Caner Turp profesyonel futbolcudur. İşte Caner Turp'un hayatından detaylar

07.09.2020 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Caner Turp

Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli? soruları genç futbolcu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. 2003 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güven ile evlenen Caner Turp'un hayatından detaylar merak ediliyor. Caner Turp ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

CANER TURP KİMDİR? NERELİ?

Caner Turp 16 Nisan 1992 Almanya Herford doğumludur. Caner Turp, şuan Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapıyor.

Caner Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.

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