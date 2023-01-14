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Haberler Magazin Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık - Magazin haberleri

Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi

Giriş: 14.01.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Caner Erkin: Birlikte alışverişe çıktık - Magazin haberleri
Baba-kız günü
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Caner Erkin ve kızı Mihran Ela Erkin, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerle karşılaşan tecrübeli Erkin ile kızı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak, objektiflere poz verdi.

"BİRLİKTE ALIŞVERİŞE ÇIKTIK"

Oyuncu eşi Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erki, "Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.

Futbolcu, 'transfer' haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bırakarak, özel otomobillerine bindi. Erkin, ardından hızla alışveriş merkezinden ayrıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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