Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Caner Erkin ve kızı Mihran Ela Erkin, İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Oyuncu eşi Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erki, "Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık" şeklinde konuştu.