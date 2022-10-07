Baba omzunda Bebek turu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz, geçtiğimiz gün kızı Vina ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz, 2019'da Barcelona'da nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl kasım ayında da kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.