'Canavarların Altın Çağı’ Kundura Sinema'da

Repertuvar yaklaşımının yanı sıra modern sinemanın restore klasiklerine de özel bir alan açan Kundura Sinema, ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ adlı yeni programı ile sinemaseverleri gotik atmosferlerin ve unutulmaz canavarların altın çağını beyazperdede yeniden keşfetmeye davet ediyor. 1930-1945 yılları arasında çekilmiş Drakula, Frankenstein, Kurt Adam gibi korku klasiklerinin restore edilmiş kopyalarının yanı sıra Suyun Sesi gibi çağdaş yapımların klasik canavar filmlerine getirdiği modern yorumlarla geçmişin ve bugünün sineması arasında benzersiz bir bağ kuran seçkisiyle ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ izleyicisine hem korkunun hem de insan doğasının derinliklerine dokunan bir seyir deneyimi sunuyor.

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‘Canavarların Altın Çağı’ programı kapsamında; Mary Shelley’nin edebi klasiğinden uyarlanan ve yönetmenliğini James Whale üstlendiği 1931 yapımı Frankenstein ve 1935’te çekilen Frankenstein’ın Gelini (Bride of Frankenstein) 8 Şubat Cumartesi günü beyazperde de sinemaseverlerle buluşacak. Frankenstein filmi takıntılı bir bilim insanının ölümden döndürdüğü ve dikişlerle bir araya getirilmiş bir cesetle yaptığı deneyler üzerinden bilim, etik ve insan doğasının sınırlarını sorgularken Frankenstein’ın Gelini ise aynı bilim insanının, yarattığı canavara bir eş yapmaya ikna olmasını konu alıyor.

Program 14 Şubat Cuma akşamı ise Guillermo del Toro’nun 2017’de çektiği Suyun Sesi (The Shape of Water) filmini sinemaseverlerle buluşturacak. Film dilsiz bir kadın olan Elisa’nın, çalıştığı laboratuvara getirilen gizemli bir su yaratığıyla kurduğu derin ve dokunaklı bağı merkeze alıyor. Venedik’te büyük ödül Altın Aslan’ı kazanan Suyun Sesi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil dört dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

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‘Canavarların Altın Çağı’ programının bir diğer edebiyat uyarlama ise Bram Stoker’ın eserinden Tod Browning tarafından sinemaya uyarlanan 1931 yılı yapımı Drakula (Dracula) 15 Şubat Cumartesi günü gösterilecek. Transilvanya’daki şatosundan Londra’ya taşınmak isteyen Kont Drakula’nın dehşet saçan hikâyesini anlatan ve korku sinemasının mihenk taşlarından kabul edilen filmin ikonik karakteri Kont Drakula, Bela Lugosi’nin unutulmaz performansıyla âdeta ölümsüzleşiyor. Aynı gün gösterimi gerçekleştirilecek Lambert Hillyer imzalı Drakula’nın Kızı (Dracula’s Daughter) ise Drakula’nın doğrudan devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. Bram Stoker’ın kısa öyküsünden esinlenen film, kontun kızı Marya Zaleska’nın kimlik, özgürlük ve içsel çatışmalarına odaklanarak izleyicisine güçlü bir anlatı sunuyor.

Programın kurt adam efsanesine dayanan iki ikonik film ile 22 Şubat Cumartesi günü tamamlanacak. George Waggner’ın yönettiği 1941 yapımı Kurt Adam(The Wolf Man), ormanda gizemli bir kurt adam tarafından ısırıldıktan sonra lanetlenen Larry Talbot’ın öyküsünü anlatıyor. Yalnızca bir canavar hikâyesi değil, aynı zamanda insan doğasının içsel çatışmalarını da ele alan güçlü anlatısıyla Kurt Adam, zamansız bir klasik olarak karşımıza çıkıyor. Seçkideki diğer kurt adam filminde ise bir başka ikonik figür tekrar hayat buluyor: Roy William Neill imzalı 1943 yapımı Frankenstein Kurt Adam’la Buluşuyor(Frankenstein Meets the Wolf Man), kendi lanetinden kurtulmak isteyen Larry Talbot’ı bu uğurda çıktığı yolculukta Frankenstein’a götürüyor. İnsan doğasının lanetleri ve kurtuluş arayışı üzerine etkileyici bir anlatı sunan film, sinema tarihindeki “canavar evreni” kavramının öncüleri arasında niteleniyor. REKLAM Kundura Sinema’nın program kapsamında hayata geçirdiği ve aynı gün içerisinde iki gösterim gerçekleşecek filmlerde geçerli olan ‘İki Film Birden’ uygulaması ile katılımcılar iki filmi tek bir biletle arka arkaya izleme imkânı yakalıyor. 22 Şubat tarihine kadar devam edecek ‘Kundura Klasikleri: Canavarların Altın Çağı’ programının biletlerine Passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. KUNDURA KLASİKLERİ: CANAVARLARIN ALTIN ÇAĞI PROGRAMI 8 Şubat 2025, Cumartesi 16:00 – Frankenstein 1931 / ABD / 70′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı Frankenstein’ın Gelini 1935 / ABD / 75′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı 14 Şubat 2025, Cuma 21:00 – Suyun Sesi 2017 / ABD / 123′ / Renkli / İngilizce ve Türkçe Altyazı REKLAM 15 Şubat 2025, Cumartesi 16:00 – Drakula 1931 / ABD / 75′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı Drakula’nın Kızı 1936 / ABD / 71′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı 22 Şubat 2025, Cumartesi 16:00 – Kurt Adam 1941 / ABD / 70′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı Frankenstein Kurt Adam’la Buluşuyor 1943 / ABD / 74′ / Siyah & Beyaz / İngilizce ve Türkçe Altyazı