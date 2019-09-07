Ailelere uyarılarda bulundu

Bodrum'da tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Karatay, "Mevsimsel geçişlerde yetişkinlerle çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirterek, kış aylarına hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve yavrularımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" dedi.

'KAYA TUZU TÜKETİN'

Kaya tuzunun insan vücudu için önemli bir mineral olduğunu belirten Prof. Karatay, "Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir mineraldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. İnsan vücudunun bu dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle tuz olmayan kaya tuzu, sağlığımız için gereklidir. Sağlıklı ve doğal beslenirsek, gıda takviyelerine hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. İnternetten kesinlikle bu ürünler satın alınmamalıdır. Enerji içecekleri erken ölüme sebep oluyor. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız" diye konuştu.

UYARIDA BULUNDU: "ŞEKER VE GAZLI İÇECEKLER ÇOCUKLARI HİPERAKTİF YAPIYOR"

Dünyaca ünlü Muğla zeytinyağına övgüler yağdıran Karatay, zeytinyağının yemeklerin yanı sıra sabah ve akşam içilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklara verilen şekerli ve gazlı içeceklerin zararlarına değinen Karatay, "Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor. Öğretmenler ise anne ve babalara çocuğunuzu psikiyatriye götürün diyor" dedi. Prof. Dr. Karatay, hipoglisemi hastalarının ekmekten uzak durmalarını, raf ömrü uzun olan süt ve yoğurt ürünlerinin de tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.