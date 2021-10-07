Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu'nun 14 Nisan 2020'de, müşteki Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğu ve bu yapılaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yaptığı anlatıldı.
Bu açıklamalara karşı müşteki Fahrettin Altun'un, avukatı aracılığıyla dilekçe sunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun savunmasında suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.
İddianamede, müşteki Altun'un ikamet ettiği çevrede yapılan yapıyla ilgili iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu alındığı, yapılaşmanın hukuka uygun olduğu belirten bu rapora istinaden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlatıldı.
Valilik ön inceleme raporuna göre, yapıya usule aykırı müdahalede bulunan İBB görevlileri hakkında kamu davası açıldığı aktarılan iddianamede, bu nedenle şüpheli Kaftancıoğlu'nun açıklaması esnasında müşteki Fahrettin Altun'u hedef alarak dile getirdiği söylemlerinin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu vurgulandı.
İddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşan eyleminden dolayı "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Canan Kaftancıoğlu ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!