Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen beş yıllık süredeki evrelerini de içerdiği "Sadan Hanım" belgeselinin galası önceki akşam gerçekleşti.

Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden dört yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı. Galaya Ergüder'i 'Menajerimi Ara' dizisindeki rol arkadaşları Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Can Aktaş yalnız bırakmadı.