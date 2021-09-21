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Canan Ergüder'in son sağlık durumu nasıl? Meme kanserine yakalanmıştı... - Magazin haberleri

Canan Ergüder son sağlık durumunu açıkladı: Zor bir süreçti

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, başrolünü üstlendiği 'Sadan Hanım' filminin galasında objektiflere yansıdı. Son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı" diye konuştu

21.09.2021 - 13:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gerçek bir kişinin ilk kez teşhis konulduktan ölümüne kadar geçen beş yıllık süredeki evrelerini de içerdiği "Sadan Hanım" belgeselinin galası önceki akşam gerçekleşti.

    Filmde Sadan Ünüvar'ı, o ölmeden dört yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar'ı ise Kenan Ece oynadı. Galaya Ergüder'i 'Menajerimi Ara' dizisindeki rol arkadaşları Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Can Aktaş yalnız bırakmadı.

  • "ZOR BİR SÜREÇTİ"

    Filmde eşi ile birlikte başrolü paylaşan ve meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlattı.

  • "KENAN HAYAT PARTNERİM"

    "Sadan Hanım" filminin kendisi için çok özel olduğunu belirten Canan Ergüder, "Bu çok özel bir proje. 2016'dan beri hayatımda olan bir proje. 2016'da ben Sadan Hanım'ın kendisiyle tanıştım. 2019'da çekimler gerçekleşti. Kenan da daha sonrasında dahil oldu. O zaten hayat partnerim. Tiyatro olsun, başka şeyler olsun... Birçok şeyde beraber oynadık." şeklinde konuştu.

    Muhabirlerin, "Yeni sezonda sizi ekranlarda görebilecek miyiz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Yeni sezon için çalışmaya başlamaya, hazır olmaya çalışacağım." dedi.

  • "CANAN VESİLE OLDU"

    Eşi Kenan Ece ise, "Ben son anda 'Sadan Hanım'a dahil oldum, Canan vesile oldu. Yönetmenimiz Göksel Bey'in hayalinin gerçekleştirmesine vesile olduk. Sadan Hanım'ın gençlik resimlerini gördüm, gerçekten benziyorlar." diyerek, film hakkında konuştu.

  • "SABIRSIZLANIYORUM"

    Galaya katılan oyuncu Nazlı Senem Ünal da 'Menajerimi Ara'daki rol arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdi. Ünal, "Aslında ekip olarak gelmedik. Hepimiz birbirimizden habersiz burada toplandık. Canan Ergüder çok büyük değer, onu beyaz perdede görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

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