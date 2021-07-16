Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan Canan Ergüder, meme kanserine yakalanmıştı. Tedavisi devam eden Canan Ergüder kemoterapi alıyor. Canan Ergüder'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

KENAN ECE'DEN EŞİ CANAN ERGÜDER'E TAM DESTEK

Canan Ergüder’i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, “İyi ki doğmuş güzelim.” notunu düştü.

CANAN ERGÜDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Canan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.