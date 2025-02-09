Çanakkale'de sahte içki operasyonu

Biga ilçesinde polis ekipleri bazı şahısların ürettikleri sahte içkileri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli şahsın evinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 155 litre el yapımı rakı, 74 litre el yapımı şarap, 10 litre etil alkol ve 1 litre viski olmak üzere toplam 240 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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Biga Kaymakamlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.