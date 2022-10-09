Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi

1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nın Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı önemi ve sonuçları ile alakalı tüm sorulara yanıt verdiğimiz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarih Açısından Önemi

Çanakkale Savaşı’nın en büyük nedenlerinden bir tanesi; İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemesidir. Bunu da başarmanın en kolay yolunun İstanbul’u işgal etmek olduğunu bilen İtilaf güçleri, bu niyetle Çanakkale önlerine gelmişlerdir. Fakat hem karada hem de denizde Türk ordusunun hiçbir şartta sarsılmayan azmi ve direnişi ile İtilaf Devletleri’nin bu planı suya düşmüştür.

Çanakkale’de kazanılan bu zafer aynı zamanda, Balkan Savaşları sonunda eski gücünden uzak görünen Türk ordusunun prestijini de kurtarmış ve Türk ordusunun eski gücünü koruduğunu ortaya koymuştur.

Bu zaferle birlikte yıkılmakta olan bir imparatorluğun içindeki kahraman bir ulusun varlığı yeniden hatırlanmış ve milli şuurda ortaya konan bu uyanış; 1. Dünya Savaşı arkasından yaşanacak olan Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Türk milletinin gerçekleştireceği topyekûn direnişin zeminini hazırlamıştır.

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemli sonuçlarından biri de kuşkusuz Mustafa Kemal’in tam anlamıyla tarih sahnesine çıkmış olmasıdır. Arıburnu, Anafartalar ve Conk Bayırı’nda yaptıklarıyla sahne ışıklarının altında parlayan Mustafa Kemal; birkaç sene sonra başlayacak olan Türk Milli Mücadelesinin önderi olarak, bir ulusun kurtuluşunu ve bağımsızlığını tesis etmiştir.