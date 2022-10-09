Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarının anıları

Topyekûn bir savaş olan ve bir milletin varoluş mücadelesi olarak değerlendirilebilecek olan Çanakkale Savaşı’nda Türk askerinin kahramanlığı ile ilgili anılar nelerdir? Çanakkale Savaşı öyküleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Çanakkale Savaşı Hatıraları

1915 ile 1916 yılları arasında yaşanan Çanakkale Savaşı’na dair muhtelif görevlerdeki isimler, birçok hatıra paylaşmışlardır. Şimdi gelin bu hatıralara birlikte göz gezdirip, Çanakkale Savaşı’ndaki destansı zaferimizi bir kez daha yâd edelim:

Çanakkale Savaşı Konulu Anılar

Lord Casey (Çanakkale Savaşı’na katılan bir üsteğmen): ‘’Conk Bayiri’nda Süngü hücumundan sonra bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşı avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ancak siperden hiç kimse çıkıp yardım edemiyordu çünkü en küçük bir harekette yüzlerce kurşun yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden beyaz bir bayrak sallandı ve bir Türk askeri, silahsız siperden çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes almıyor, ona bakıyorduk. Asker yaralı İngiliz subayı kucakladı, kolunu omzuna attı ve bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp geldiği gibi döndü. Günlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti, güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu.’’

Fransız Generali Bridges: ‘’Hiç unutmam savaş alanında kavga sona ermişti. Yerde yatan yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Bu sırada gördüğüm şeyi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor ve Türk askeri de gömleğini yırtmış; onun yaralarını sarıp, kanlarını temizliyordu.’’

Çanakkale Gazileri Anıları

Mustafa Aksoy: Seddülbahir'de başımızdaki komutan Yüzbaşı Şerafettin Bey, besmele çekip 'Hadi aslanlarım, ananız sizi bugünler için doğurdu. Ben sizin önünüzden, siz arkamdan gelin, sakın korkup geri çekileyim demeyin, düşmana aman vermeyelim' dedi. Düşman çok kalabalık geliyor, Zığındere tarafından çevirme yapmış. Biz de taktik icabı geri çekildik. O sırada dizlerimin altından vurulmuşum. Yanımda arkadaşlarım şehit olmuşlardı. Kanlı derenin içi yaralı dolu, katırlar ve atları da dereye indirmişler, onlar bile titriyor. Sıhhiye yok, yaralarım kendiliğinden soğudu. Destek ekip ile yeniden cepheye gittik.”