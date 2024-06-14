Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı detayları, başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alıyor! ÇOMÜ personel alımı başvuru tarihleri

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, büro personeli, biyolog, teknisyen ve koruma görevlisi gibi birçok pozisyonda istihdam edilecek. Başvurular, üniversitenin web sitesi üzerinden başladı. İşte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yeni verdiği bir iş ilanıyla 189 personel alacağını açıkladı. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS puanı esas alınacak istihdam için başvurular üniversitenin sayfasından başladı. İşte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve aranan şartlar....

        • 2

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 189 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Biyolog

          Programcı

          Büro personeli

          Destek personeli

          Diğer Saplık personeli

          Fizyoterapist

          Hemşire

          Koruma ve güvenlik görevlisi

          Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı)

          Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

          Sağlık Teknikeri (Anestezi)

          Sağlık Teknikeri(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

          Sağhk Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

          Teknisyen (İklimlendirme, elektrik, makine bakım onarım, tesisat teknolojisi)

        • 3

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. Buna göre; iş ilanına başvurmak isteyenler için son gün 28.06.2024 saat 23.59 olarak açıklandı.

          Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 4

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

          Genel şartlar;

          - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

          - KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

        • 5

          Özel şartlar

          - Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

          - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Ömeğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10:100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

          - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10—100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

        • 6

          - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

          - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

          - Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

        THY yetiştirmek üzere 2. pilot alımı yapıyor!
        THY yetiştirmek üzere 2. pilot alımı yapıyor!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa