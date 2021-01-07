Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir grubun yelkenli tekneyle Ayvacık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan teknedeki 37 düzensiz göçmen ve insan kaçakçısı 2 şüpheli, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.