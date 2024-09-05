Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Çanakkaleliler, Ebru Yaşar ile eğlendi

Ebru Yaşar, sahneden yaptığı konuşmada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar… Havasıyla suyuyla toprağıyla, verilen şehitleriyle… Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan" dedi.