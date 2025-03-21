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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tüfekle balkona çıkmış etkisiz hale getirilmişti... İkna etmeye çalışan öldü!

        Çanakkale'de, balkondan av tüfeğiyle annesi Ş.A.'yı rehin alan komşusu Burak Arseven'i ikna etmeye çalışırken vurulup ağır yaralanan 50 yaşındaki Fikret Okar, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Zanlı Arseven, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:00
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        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
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        Çanakkale'de 10 Mart'ta Burak Arseven, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'taki evinin balkonuna av tüfeğiyle çıkmış, annesi Ş.A.'yı rehin almıştı. Zanlı, kendisini ikna etmek isteyen komşusu Fikret Okar'ı (50) vurarak ağır yaralamıştı.

        ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre Okar, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken zanlı Arseven, polis ekipleri arasında çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilmişti.

        11 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Fikret Okar, tedavi gördüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Okar'ın cenazesinin ikindi vakti Necip Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Okar'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
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        #Çanakkale
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