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        Haberler Yaşam Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu

        Çanakkale'de koyun tek batında 6 kuzu doğurdu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir çiftçiye ait koyun tek batında 6 kuzu doğurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:18
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        6 kuzu doğurdu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Keçiağılı köyünde 60 yıldır koyun yetiştiriciliği yapan 78 yaşındaki Hasan Barış'ın sürüsünde bulunan kıvırcık cinsi koyun, önceki gün doğum yaptı.

        Koyununun bir batında 6 kuzu dünyaya getirmesine sevinen Barış, "60 yıldan beri koyunculuk yapıyorum, ilk kez maşallah 6 tane birden oldu. Allah bereket versin" dedi.

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        #koyun
        #kuzu
        #Çanakkale
        #haberler
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