Çanakkale'de devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan yatan TIR'ın şoförü İsmail Yıldız, yaşamını yitirdi
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Yıldız yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı.
TIR'IN SÜRÜCÜSÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; kazada yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkartılarak, Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İKİNCİ BİR KAZA!
Öte yandan Oğuzhan Aklan yönetimindeki TIR da İsmail Yıldız idaresinde devrilen TIR'a çarptı. TIR sürücüsü Aklan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-Biga yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.