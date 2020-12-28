Ünlü oyuncu Can Yaman, Sandokan dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İşte Sandokan dizisi ile ilgili bilgiler...
SANDOKAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Sandokan, İtalyan yazar Emilio Salgari tarafından kurgulanan, 19. yüzyılın sonlarından kalma hayali bir korsandır. Maceraları ilk olarak 1883 yılında yayımlanır. Sandokan 11 macera romanının baş kahramanıdır. O, Güney Çin Denizi’nde “Malezya Kaplanı” olarak bilinir. Sandokan romanda geçen bir korsandır. Çok farklı projelere konu olmuştur. Film ve dizileri çekilmiştir.
Her dizi ve film farklı konular üzerine yoğunlaşmıştır. Hatta Sandokan karakterine insan üstü özelliklerin verildiği yapımlarda vardır. Ancak akla ve mantığa en çok uyan 1964 yılın yayınlanan Büyük Sandokan isimli filmdir. Bu filmde İngiliz Deniz Donanması Sandokan’ın şehrini ablukaya alır. Sandokan’ın ailesini katleder. Sandokan bu olay üzerine bir korsan çetesi kurar ve misilleme yapmak için harekete geçer. İngiliz Donanma komutanı Hillock’un yiğeni Mary Ann’i kaçırır. Mary Ann ile Sandokan arasında ilerleyen zamanlarda bir aşk yaşanır.
SANDOKAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Can Yaman’ın başrol oynayacağı dizide de böyle bir konu ele alınacak. Dizinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? Cast çalışmaları başlayacak olan dizide İtalya’nın önde gelen oyuncuları yer alacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!