"AŞK DOLU BAKIŞMALARDAN BİR ŞEY EKSİLMEYECEK"

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Instagram hesabından, rol arkadaşı ve dizideki aşkı Demet Özdemir'le olan samimi pozunu, "Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek" notuyla paylaştı. Adları aşk dedikodularına karışan ikilinin bu pozu 440 binin üzerinde beğeni aldı.