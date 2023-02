Daha önce Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan Can Yaman, bu kez de Can Yaman For Children Derneği aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasından 1 milyon 550 bin TL topladı.