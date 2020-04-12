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Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyarak kendisini karantinaya alan isimlerden biri de oyuncu Can Yaman oldu.

Instagram'dan bu süreçte günlerini nasıl geçirdiğini yayınlayan Yaman, egzersiz yaptıktan sonra spor salonunda çekildiği bir fotoğrafının paylaştı.

Oyuncunun koltuğunda dinlenirken verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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