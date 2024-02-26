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        Haberler Magazin Can Yaman'dan anlamsız tavırlar - Magazin haberleri

        Can Yaman'dan anlamsız tavırlar

        Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaman; soruları yanıtsız bırakırken, yanındaki arkadaşları gazetecilerin fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:46
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kariyerini uzun bir süredir İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi.

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          Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda buluşan Can Yaman, çıkışta soruları yanıtsız bırakırken yanındaki arkadaşları muhabirlere engel olmaya çalıştı.

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          Can Yaman'ın önünde görüntü alınmaması için adeta siper olan arkadaşlarının yaptıklarına ise bir anlam verilemedi.

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