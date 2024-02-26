Can Yaman'dan anlamsız tavırlar
Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Yaman; soruları yanıtsız bırakırken, yanındaki arkadaşları gazetecilerin fotoğraf çekmesine engel olmaya çalıştı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kariyerini uzun bir süredir İtalya'da sürdüren Can Yaman, İstanbul'a geldi.
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Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda buluşan Can Yaman, çıkışta soruları yanıtsız bırakırken yanındaki arkadaşları muhabirlere engel olmaya çalıştı.
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Can Yaman'ın önünde görüntü alınmaması için adeta siper olan arkadaşlarının yaptıklarına ise bir anlam verilemedi.
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