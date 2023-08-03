Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen bir TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da kaza saat 12.00 sıralarında, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.
TIR'IN ÖN LASTİĞİ PATLADI
DHA'da yer alan habere göre İlyas Atçı yönetimindeki TIR'ın sol ön lastiği seyir halindeyken patladı.
GURBETÇİ AİLENİN CİPİNE ÇARPTI
Yolda zikzaklar çizen TIR, Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki Danimarka plakalı ve içinde 5 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü Çalışkan araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü İlyas Atçı ve cipte bulunan 5 kişi yaralandı.
ANNE VE ÇOCUĞU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araçta sıkışan ağır yaralı cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Cipte bulunan anne ve çocuğu hastanede hayatını kaybederken sürücü baba Ali Rıza Çalışkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.