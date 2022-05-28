"EVLADIM ÇOK İYİ BÜYÜYOR"

2018'de oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alan Bonomo, ayrıca "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.