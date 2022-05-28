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Can Bonomo: Oğlum Roman yürümeye başladı! - Magazin haberleri

Can Bonomo: Oğlum yürümeye başladı!

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Roman adında bir çocuğu olan Can Bonomo, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Oğlum yürümeye başladı, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz" dedi

28.05.2022 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Can Bonomo, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bonomo, "Konsere gideceğim. Yeni albüm için yakında stüdyoya gireceğim. "dedi. 

  • "EVLADIM ÇOK İYİ BÜYÜYOR"

    2018'de oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alan Bonomo, ayrıca "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

  • "ABLAM ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR"

    Ünlü isim, 165 köpek ve 5 kedisi bulunan ablası Funda Bonomo'nun 8 yıl önce kurduğu Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) hakkında da konuştu. Can Bonomo, "Onun derneğini de araştırın, çok güzel işler yapıyor." dedikten sonra oradan uzaklaştı.

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