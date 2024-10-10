Can Bonomo, hayatına son verdiği iddia edilen ablasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Can Bonomo, hayatına son verdiği iddia edilen ablası Funda Bonomo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun hayatına son vererek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı iddia edildi.
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Funda Bonomo'nun hayatına son verme sebebi henüz bilinmezken, ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz saatlerde ablasının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
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"AİLEM ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bonomo; "Ailem son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam, erken müdahale sayesinde şu anda stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına yanındayız. Ablam, mental ve duygusal sağlığın önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bize saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Instagram, DHA