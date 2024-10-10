"AİLEM ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bonomo; "Ailem son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam, erken müdahale sayesinde şu anda stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına yanındayız. Ablam, mental ve duygusal sağlığın önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bize saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram, DHA