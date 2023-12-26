Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Can Ataklı'nın detaylı biyografisi

        Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar

        Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında gözler "Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte Can Ataklı ile ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Halkı kin ve düşmanlığı teşvik suçundan hakkında açılan soruşturma sonrası Gazeteci Can Ataklı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Özellikle "Can Ataklı kimdir?" ve "Can Ataklı kaç yaşında?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          CAN ATAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

          Can Ataklı 1956 yılının Mayıs ayında babasının ilk görev yeri olan Diyarbakır’da ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası Hikmet Ahmet kimya mühendisidir, annesi de kimya mühendisi olan Kadriye Özkan’dır. Babası kadro olmadığı için lisede kimya öğretmenliği yaparken, Annesi ise Tekel Fabrikasında kimya mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonra anne ve babası Şeker Fabrikaları’nda çalışır; bu vesile ile sırasıyla Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçer çocukluğu. Balıkesir Atatürk İlkokulu’ndan mezun olur.

          Baba tarafından Kafkaslar’dan gelip bir kısmı Erzurum, bir kısmı da Balıkesir’e yerleşmiş bir aileye mensuptur. Can Ataklı’nın ailesi ise ailenin Balıkesir kanadını oluşturmaktadır.

          Can Ataklı, daha ortaokuldayken Milliyet gazetesinin düzenlediği bilgi yarışmasında Türkiye genelinde ilk ona girerek Balıkesir’i temsil eder. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okumaya başladı. Lise iki ve üçüncü sınıfı, ailesi Ankara’ya taşındığından Ankara Gazi Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılının sonlarına doğru İstanbul’a giderek, İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde okudu.

          Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti.

          Can Ataklı, 1980 yılında denizci olarak 16 ay askerlik yaptı.

        • 3

          Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel’da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdenliği yaptı.

          1986 yılına kadar Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984- 1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti.

          2003-2004 yılında Star TV’de ana haber sundu, ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı.

          Can Ataklı 2006 yılının aralık ayından beri çalışmakta olduğu Vatan Gazetesi’nden 2013 yılının Temmuz ayında ayrıldı.

        • 4

          Son olarak, 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren Flash Haber'de hafta içi her gün yayınlanan ana haber bültenini sunarak gazetecilik kariyerine devam etmektedir. Can Ataklı'nın güçlü gazetecilik geçmişi ve televizyonculuktaki deneyimi, onu Türkiye'nin önde gelen medya isimlerinden biri haline getirmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Habertürk Anasayfa