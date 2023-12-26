Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar
Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında gözler "Can Ataklı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte Can Ataklı ile ilgili merak edilen detaylar...
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Halkı kin ve düşmanlığı teşvik suçundan hakkında açılan soruşturma sonrası Gazeteci Can Ataklı hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Özellikle "Can Ataklı kimdir?" ve "Can Ataklı kaç yaşında?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...
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CAN ATAKLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Can Ataklı 1956 yılının Mayıs ayında babasının ilk görev yeri olan Diyarbakır’da ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası Hikmet Ahmet kimya mühendisidir, annesi de kimya mühendisi olan Kadriye Özkan’dır. Babası kadro olmadığı için lisede kimya öğretmenliği yaparken, Annesi ise Tekel Fabrikasında kimya mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonra anne ve babası Şeker Fabrikaları’nda çalışır; bu vesile ile sırasıyla Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçer çocukluğu. Balıkesir Atatürk İlkokulu’ndan mezun olur.
Baba tarafından Kafkaslar’dan gelip bir kısmı Erzurum, bir kısmı da Balıkesir’e yerleşmiş bir aileye mensuptur. Can Ataklı’nın ailesi ise ailenin Balıkesir kanadını oluşturmaktadır.
Can Ataklı, daha ortaokuldayken Milliyet gazetesinin düzenlediği bilgi yarışmasında Türkiye genelinde ilk ona girerek Balıkesir’i temsil eder. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okumaya başladı. Lise iki ve üçüncü sınıfı, ailesi Ankara’ya taşındığından Ankara Gazi Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılının sonlarına doğru İstanbul’a giderek, İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde okudu.
Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti.
Can Ataklı, 1980 yılında denizci olarak 16 ay askerlik yaptı.
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Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel’da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdenliği yaptı.
1986 yılına kadar Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984- 1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti.
2003-2004 yılında Star TV’de ana haber sundu, ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı.
Can Ataklı 2006 yılının aralık ayından beri çalışmakta olduğu Vatan Gazetesi’nden 2013 yılının Temmuz ayında ayrıldı.
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Son olarak, 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren Flash Haber'de hafta içi her gün yayınlanan ana haber bültenini sunarak gazetecilik kariyerine devam etmektedir. Can Ataklı'nın güçlü gazetecilik geçmişi ve televizyonculuktaki deneyimi, onu Türkiye'nin önde gelen medya isimlerinden biri haline getirmiştir.