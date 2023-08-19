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        Haberler Gündem Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son dakika haberler

        Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:37
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        Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Can Ataklı'nın 18 Ağustos'ta, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

        AA'da yer alan açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

        #Can Ataklı
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