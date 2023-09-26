Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
Fransa'nın başkenti Paris'te, 150 milyon yaşındaki Barry adlı Camptosaurus fosili açık artırmayla satışa çıkarılacak
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Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek müzayedede Barry adını taşıyan Camptosaurus fosili satışa çıkarılacak.
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Fosilin açık artırmada 1.2 milyon euro'ya kadar alıcı bulmasının bekleniyor.
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150 milyon yıl önce yaşamış olan dinazor, 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde bulundu.
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Buluşu yapan paleontolog Barry James'in adını taşıyan dinozor fosilinin 'son derece iyi korunmuş' olduğunu belirtildi.
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Müzayede evinden Alexandre Giquello, bir dinozor iskeletini bu kadar sağlam görmenin alışılmadık bir durum olduğunu söyledi ve ekledi:
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"Kafatası yüzde 90 oranında, dinozorun geri kalanı ise yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda."
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Nisan ayında Avrupa'da ilk kez bir Tyrannosaurus rex açık artırmada satılmıştı.
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O dönemde BBC'ye konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden dinozor uzmanı Prof Steve Brusatte, 'bilimsel açıdan çok değerli' olan iskeletlerin 'özel koleksiyoncuların kasalarında kaybolabileceğinden' endişe duyduğunu belirtmişti.
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