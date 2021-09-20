İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Geriş Mahallesi'nin meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi.

İHA'nın haberine göre minare, 16 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minare, mahallenin simgesi oldu.

Çocukluğundan beri mahallede oturduğunu anlatan 75 yaşındaki Rafet Yedikardeşler; ”Cami taşınınca minare yalnız kaldı. Arkadaşların ifadesine göre, minare traktörle yıkılmak istenmiş. Ama devrilmemiş. O günden beri Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor” dedi.

70 yaşındaki Hasan Toydemir de "Vaktinde burada ufak bir cami vardı. Yol geçiyordu. Sonra bu caminin olduğu arsa boştu. Cami 1962'de yapıldı. Minareyi yıkmadılar. Yıkmak için çekmek istediler. Yıkılmadı, ondan dolayı bıraktılar. Gelenin gidenin ilgisini çekiyor” dedi.

73 yaşındaki Ahmet Suçıkaranlar ise ”Bu mahallede doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Bu minareyi bildim bileli görüyorum. Cami buradaydı. Sonra yeni bir camı yapılırken, minare ortada kaldı. Yıkılmadı. Bir anıt olarak kaldı. Çok da güzel oldu” diye konuştu.