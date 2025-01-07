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        133 yıllık caminin inamları 3 kuşaktır aynı aileden

        Trabzon'un Yomra ilçesinde 133 yıllık Özdil Merkez Cami'nde üç kuşaktır caminin imamlık görevini Bıyıklıoğlu ailesi sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:15
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        Caminin imamları 3 kuşaktır aynı aileden
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        Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi'nde 133 yıl önce Osmanlı döneminde inşa edilen Özdil Merkez Camii'nde imam hatiplik görevini 3 kuşaktır aynı aile yapıyor.

        Camide üç kuşaktır aynı ailenin imamlık görevinde bulunduğu ve bunu ilk kez dedesinin başlattığını belirten imam Ahmet Bıyıklıoğlu (60), dedesinin 5 yıl, amcasının 22 yıl, babasının da 2.5 yıl aynı camide imamlık yaptığını söyledi.

        17 yıldır kendisinin imam hatiplik görevini sürdürdüğünü kaydeden Bıyıklıoğlu, "Camimiz 1891 yılında ibadete açıldı. Hacı baba diye bilinen askerliğini 10 yıl Osmanlı ordusunda yapan ve askerlikten sonra bu camide imamlığa başlayan ve bu caminin inşasını bizzat yapan caminin arkasında meftun bulunan mezarda Hacı Babamız burada manevi bir temel atmış. Camimiz 2008 yılında biz göreve başladığımızda onarıma girdi. 1989 yılında yapılıp 2008 yılına gelen orijinal yapısı neyse biz aynısını yeniden yaptık. Orijinalliğini hiç bozmadan tadilatını gerçekleştirdik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis arkadaşlar Karadeniz Bölgesi'nde bu büyüklükte taş yapı, çatılı bir cami daha yok dediler" dedi.

        Emekliye ayrıldıktan sonra ailesinde imamlık görevini sürdürecek kimsenin olmadığını kaydeden Bıyıklıoğlu, "Rahmetli dedem burada 5 yıl imamlık yaptı. Ondan sonra 22 yıl amcam imamlık yaptı. 2.5 yıl babam imamlık yaptı. Ondan sonra da bir başka hocamız 17 yıl görev yaptıktan sonra bana nasip oldu. Üçüncü nesil olarak bu camide görev yapma imkanına sahip oldum. Manevi olarak insana çok haz veren bir duygu. Ama maalesef bunu üzülerek belirtiyorum ki bizim neslimizde bu işi daha yürütecek olan yok. Burada 22 yıl hizmet vermiş rahmetli amcamın bir oğlu müezzin olarak görev yapmaktadır. Biz emekliye ayrıldığımızda bu işi aileden daha yürütecek olan yoktur. Bunun burukluğu bizlerde var. Ama yapacak bir şey yok. Allah inşallah bundan sonra gelen nesillerimize böyle görevlere layık insanlar yetiştirmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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