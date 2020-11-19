İslam alemi bu akşam bir kez daha Cuma günü için hazırlıklara başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok kısıtlamanın başlatılmasının ardından camilere ilişkin bir yasak var mı merak konusu oldu.

DİYANET'TEN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

20 Kasım Cuma günü camiler açık olacak.