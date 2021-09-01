Kanal D'nin ilk sezonuyla büyük bir heyecana sahne olan dizisi Camdaki Kız'ın 2. sezonu için geri sayım başladı.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.

Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız dizisi 9 Eylül perşembe günü sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek.