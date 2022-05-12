CAMDAKİ KIZ 42. SON BÖLÜM KONUSU

Sedat, Nalan'ın büyük sırrını öğreniyor!

Hayri ile Nalan gittikçe yakınlaşırken hem Feride hem de Sedat'ın kıskacına girmişlerdir. Koroğlu ailesinde ise büyük kaos vardır. Şirketin yeni başkanı Muzo olur. Selen bu duruma çok bozulmuştur.