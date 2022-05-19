CAMDAKİ KIZ'IN ADİL'İ ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazanmış ancak sonrasında ekonomi bölümüne geçmiştir. Uzun süreler Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları bünyesinde oynamış 1997 yılında ise Açık Radyo'ya girmiştir. Burada tiyatro eğitimi alan ve dersler veren oyuncu bu esnada Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynadı. 2008 yılında "Karanlık Korkusu" adlı oyununa devam etti ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynadı.

2000 yılından sonra Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı gibi birçok dizinin senaryo yazarlığını yaptı. Bir dönem TRT'de seslendirme de yapan oyuncu, 2016 yılında sahnelenen Vanya, Sonya, Maşa ve Spike tiyatro oyununda gösterdiği performanstan dolayı 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nden “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanmıştır. Sonrasında FOX TV ekranlarındali "Kadın" dizisinde 'Terzi Enver' karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Camdaki kız dizisinde 'Adil' rolünü canlandırmaktadır.