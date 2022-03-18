CANA, BÜYÜK SIRRI ÖĞRENDİ!

Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana, Nalan'ın gerçek annesinin Feride olmadığını, Nalan'ın aslında Feride ve Adil'in torunu olduğunu öğrenir. Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Adil, Nalan'a gerçek annesinin kim olduğunu söylemek için evden çıkarken Feride'nin ağır sözlerine maruz kalır. Ertesi sabah Adil Bey’in daha da yüklenen Feride, “Zaten tüm bu yaşananlar senin yüzünden oldu. Sana o adamı evimize almayalım dedim, dinlemedin. Sema’nın tecavüze uğraması, Nalan’ın annesiz kalması, benim bu hale gelmem hepsi senin suçun” dedi.