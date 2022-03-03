ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

9 Temmuz 1951 yılında dünyaya gelen Erhan Yazıcıoğlu, babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda çeşitli roller canlandırdı. Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak görevler aldı. Tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yaptı.