03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşayan 18 yaşındaki erkek şempanze zamanının yarım saatini çamaşır yıkayarak geçirdi.
Yuhui isimli şempanze, beyaz bir tişörtü sabun ve fırça yardımıyla temizledi. Sevimli şempanzenin görüntüleri Chongqing kentinde bulunan Lehe Ledu Tema Parkı'ndaki bakıcılar tarafından kaydedildi.
ÇAMAŞIR YIKAMAYI NASIL ÖĞRENDİ?
Peki, şempanze bunu nasıl öğrendi? Parkın sözcüsü Daily Mail'e yaptığı açıklamada Yuhui'nin, bakıcıları çamaşır yıkarken izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Meraklı bir yapıya sahip olan ve eylemleri başarıyla taklit edebilen Yuhui, bu sayede çamaşır yıkamayı öğrendi.
DENEY YAPTILAR
Yuhui'nin bakıcısı, şempanzenin nasıl çamaşır yıkayabildiğini gözlemleyebilmek için havuzun yanına bir tişört, fırça ve bir kalıp sabun yerleştirdi. Yuhui ve 17 yaşındaki kız kardeşi kafesten çıktıktan hemen sonra Yuhui doğrudan tişörte yöneldi.
Kız kardeşi oyun alanına ilerlerken Yuhui ilk önce tişörtü suya batırdı, ardından da sabun ile çitiledi. Çamaşır iyice köpürdükten sonra sıkma işlemine geçti ve bu adımları birkaç kez tekrarladı.
Bu son görüntüler şempanzelerin ne kadar akıllı canlılar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Çin'de bu yılın başlarında 18 yaşındaki başka bir şempanze olan Mei Su, etrafını süpürge ile temizlemişti. Görüntülerin yayılmasından sonra Mei Su fenomen olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!