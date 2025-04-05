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        Haberler Gündem Çamaşır makinesindeki kedi kurtarıldı

        Çamaşır makinesindeki kedi kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ta çalışan çamaşır makinesinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:02 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:02
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        Kahramanmaraş'ın Maarif Mahallesi'nde ismi açıklanmayan ev sahibi çamaşırları yıkamak için çamaşır makinesine doldururken, daha önceden makineye giren evin kedisi, sahibi fark etmeden çamaşırların altında kaldı.

        Kadın, çamaşırları attıktan sonra makineyi çalıştırdı. Makine su almaya başlayınca kedi makineden çıkmak istedi ancak kapak kapalı olduğu için çıkmadı.

        Bu sırada kediyi fark eden kadın hemen makineyi durdurdu ancak kapağı açamadı. Kapak açılmayınca kadın, itfaiyeden yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çamaşır makinesinin kapağı açılarak, kedi kurtarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #çamaşır makinası kedi
        #haberler
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