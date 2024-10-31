Çamaşır makinesi kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Çamaşır makinesine uygun bir yer bulamayınca geçici olarak kapısının önüne koyan kadın hayatının kabusunu yaşadı. O makineye sinirlenen komşu çift kadına acımasızca saldırdı.
Giriş: 31.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:45
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Çamaşır makinesine uygun bir yer bulamayınca geçici olarak kapısının önüne koyan kadın hayatının kabusunu yaşadı.
O makineye sinirlenen komşu çift kadına acımasızca saldırdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ