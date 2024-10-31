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        Haberler Gündem İstanbul Çamaşır makinesi kavgası! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çamaşır makinesi kavgası!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Çamaşır makinesine uygun bir yer bulamayınca geçici olarak kapısının önüne koyan kadın hayatının kabusunu yaşadı. O makineye sinirlenen komşu çift kadına acımasızca saldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 20:45
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        Çamaşır makinesi kavgası!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Çamaşır makinesine uygun bir yer bulamayınca geçici olarak kapısının önüne koyan kadın hayatının kabusunu yaşadı.

        O makineye sinirlenen komşu çift kadına acımasızca saldırdı.

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