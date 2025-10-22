"Çamaşır Kafe"den 9 bin 200 öğrenci yararlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, biri Tarsus olmak üzere iki noktada üniversite öğrencilerine ücretsiz "Çamaşır Kafe" hizmeti sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, "Çamaşır Kafe hizmeti, gençlere sağladığımız kolaylıklardan birisi. Bu hizmetimizden duyulan memnuniyet oldukça yüksek. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 200 üniversite öğrencisi bu hizmetten yararlandı" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere sunduğu hizmetler sayesinde, Mersin'in öğrenci dostu şehirler sıralamasında 2. sırada yer aldığını söyleyen Bayraktar, "Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizden geri bildirimler de olumlu. Kafe konseptiyle tasarlanan Çamaşır Kafe, öğrencilerin çamaşırlarını yıkamanın yanında, vakit geçirebildiği ve sosyalleşebildiği bir alan olarak öne çıkmaktadır" diye konuştu.