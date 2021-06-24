'Cam Tavanlar'da Leyla ile Cem arasında tansiyon yükseliyor

Show TV'nin eğlenceli ve renkli hikayesiyle dikkat çeken Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar’ın dün akşam yayınlanan bölümünde Cem, Leyla’yı öperek cesurca bir hamle yaptı. Leyla, duyguları ve mantığı arasında kararsızlık yaşarken ikili arasına yeni engeller girmeye başladı.
Rakip restoranların başında olan Cem ve Leyla iş yüzünden yeniden karşı karşıya geldi. Haldun'un oynadığı oyunlar Cem'i, Leyla'nın karşısında zor duruma düşürürken yaşanan yanlış anlaşılmalarla ikili arasında yeniden büyük bir savaşın fitili ateşlendi. Leyla, Cem'in Asude için hazırladığı yurt dışına açılma planının danışmanı olarak seçildi.
Cem'in planını aslında çok başarılı bulan Leyla, aldığı bir haber ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem'in tedarikçileri şikayet ettiğini ve haksız soruşturma başlattığını sanan Leyla, bunun üzerine Cem'in planının başarısız olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cem ise finalde şoke edici bir karar alarak Leyla'nın Asude'ye girişini yasakladı. İkilinin arasındaki aşkın her şeye rağmen galip gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Leyla'nın Asude'ye girişi yasaklanıyor;
Cem ve Leyla arasında rekabetin yanında kıskançlık rüzgarları da esmeye başladı. Elinde elmalarla Leyla’nın kapısını çalan Cem, evde İskender'i görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı. İskender artık Leyla'ya olan hislerini belli etmeye başlarken ikisinin yakınlığı Cem'i kıskandırdı.
"Elma yiyelim..."
Cem'in kırgın olduğunu düşünen Leyla, mantığını devre dışı bırakıp bu sefer kendisi elinde elmalarla Cem’in kapısına dayandı. İkili aralarındaki çekime karşı koymakta zorlanırken romantik anlar seyircinin beğenisini kazandı ve sosyal medyada da konuşuldu.
Bölümde Leyla, Süreyya, Aylin ve Şinasi’nin Lujuria’da aynı masada bir araya gelip aşk üzerine yaptıkları sohbet de izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
'Cam Tavanlar'ın dördüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Leyla ve Cem'in arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda Lujuria, maddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. Leyla, restoranını kurtarmak için bir yol düşünürken Cem, Asude olarak Lujuria'yı kiralamayı teklif ediyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu oluyor.
Cam Tavanlar'ın 4. Bölüm Tanıtımı;
'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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