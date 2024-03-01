Cam silerken kurşunlandı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Beylikdüzü'nde kaldırımda yürüyen bir kişi selam verdikten sonra işlettiği butikte sabah temizliği yapan adama silahla ateş etti
Giriş: 01.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:45
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beylikdüzü'nde butik işleten bir adam sabah temizliği yaparken hayatının şokunu yaşadı.
Kaldırımda yürüyen saldırgan selam verdikten sonra silahla ateş etti.
O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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