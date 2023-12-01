Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Çalışma Hayatı temasıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Törene, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK'e bağlı işverenler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK'in bu programı 'kaybedeni olmayan ödül programı' şeklinde ifade etmesinin çok isabetli bir karar olduğunu dile getirerek, söz konusu sosyal sorumluluk olduğunda hiçbir girişimin kaybedeninin olmayacağını söyledi.

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SOSYAL DİYALOG ÇAĞRISI

Cumhuriyet´in 100´üncü yılında sadece kendi ayakları üstünde duran değil, aynı zamanda kendi gücüyle koşmaya azmetmiş bir Türkiye´nin olduğunu belirten Işıkhan, "Bunda en büyük pay; çalışan, üreten, ürettiğini katma değere dönüştüren girişimci kardeşlerimizin, yatırımcı firmalarımızın, istihdama destek veren işverenlerimizin ve sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza aittir. Hepimizin ortak hedefi, ülkemizin dirliği ve birliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Ve bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz. Bilindiği üzere Üçlü Danışma Kurulu´nu 5 yıl aradan sonra yeniden topladık. Çalışma hayatı gündemine dair sorunları ve çözüm önerilerini güzel bir istişare ortamında değerlendirdik" diye konuştu.

"SÜRECİ HASSASİYETLE YÜRÜTECEĞİZ"

Bundan sonraki süreçte de sosyal diyalog mekanizmalarını düzenli olarak işletme niyetinde olduklarını ifade eden Işıkhan, "Önümüzde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. İnşallah 11 Aralık´ta, 2024 yılı asgari ücret seviyesini belirlemek üzere komisyon toplantılarımıza başlayacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci; işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz. Şartlar ne olursa olsun geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye´sini inşallah birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizin 100´üncü yılını kutladığımız bugünlere kadar bizlere yol arkadaşlığı yapan, diyalog kanallarını her daim açık tutan siz değerli paydaşlarımıza ve girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ödül programını ilk olarak 2014 yılında düzenlediklerini söyleyerek, bugüne kadar programa 1000´e yakın kurumun, 1500´e yakın projeyle başvurduğunu ve 20 milyona yakın insanın hayatına dokunulduğunu bildirdi. Yapılan konuşmaların ardından, 8 kategoride kazanlara ödülleri verildi. Bakan Işıkhan, ilk kategoride ödülü almaya hak kazanan projeye ödülünü verdi.