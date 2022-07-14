Çalışma ortaya koydu! Covid atlatanları etkiliyor

Waterloo Üniversitesi'nin araştırmasına göre, insanlar Covid-19'a yakalandıktan sonra işyerlerinde önemli ölçüde güçlük yaşayabilir. Covid-19'a yakalanan kişiler, hastalıktan kurtulduktan sonra bile sıklıkla hafıza, dikkat ve konsantrasyon sorunları yaşıyor. Araştırmaya göre ise Covid-19'a yakalanan bireyler, işyerlerinde önemli ölçüde bilişsel başarısızlık yaşıyor. Kişiler hastalığı atlattıktan sonra bile hafıza, dikkat ve konsantrasyonla ilgili sorunlar yaşıyor.
COVID'E YAKALANANLAR İŞLERİNİ YAPMAKTA ZORLANIYOR
Habertürk'e konuşan Waterloo Üniversitesi Psikoloji bölümünden Doç. Dr. James Beck, "Covid olan kişilerin 'İşimi yapmakta zorlanıyorum' deme olasılıkları çok daha yüksekti" dedi.
Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Beck, "Toplamda 94 olan iki grup insandan veri topladık; geçmişte Covid-19'a yakalanan 45 kişi ve hastalığa yakalanmayan 49 kişiyle anket yaptık. Geçmişte Covid kapmış kişilerin, hiç Covid geçirmemiş kişilere kıyasla önemli ölçüde, daha fazla bilişsel başarısızlık bildirdiğini bulduk" dedi.
COVID'E YAKALANANLAR İŞİ BIRAKMAYA DAHA MEYİLLİ
Beck, bilişsel başarısızlıkların; hafıza, dikkat ve işteki eylemlerle ilgili sorunlar olarak tanımlandığını kaydederek şunları söyledi: "Katılımcılarımız farklı iş ve sektörlerde çalışıyor. Bilişsel başarısızlıklar, kişinin iş performansıyla negatif, kişinin iş bırakma niyetiyle pozitif ilişkiliydi. Bu nedenle, Covid'e yakalanmak, işte daha kötü performans ve işi bırakma niyetiyle ilişkili" diye konuştu.
COVID'İ ATLATTIKTAN UZUN SÜRE SONRA BİLE BİLİŞSEL BAŞARISIZLIKLAR DEVAM EDEBİLİYOR
Beck, geçmişte Covid-19 geçirmiş olmanın iş performansıyla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu belirterek, "Bu bilişsel başarısızlıklar yoluyla gerçekleşen dolaylı bir ilişkiydi. Covid olmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkileri iyi belgelendiğinden, temel bulgular beni şaşırtmadı. Ancak şaşırtıcı olan şey, birinin Covid'e yakalanmasından bu yana geçen süre ile bilişsel başarısızlıklar arasında bir ilişki olmaması" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!