Çalışma ortaya koydu! Covid atlatanları etkiliyor

Waterloo Üniversitesi'nin araştırmasına göre, insanlar Covid-19'a yakalandıktan sonra işyerlerinde önemli ölçüde güçlük yaşayabilir. Covid-19'a yakalanan kişiler, hastalıktan kurtulduktan sonra bile sıklıkla hafıza, dikkat ve konsantrasyon sorunları yaşıyor. Araştırmaya göre ise Covid-19'a yakalanan bireyler, işyerlerinde önemli ölçüde bilişsel başarısızlık yaşıyor. Kişiler hastalığı atlattıktan sonra bile hafıza, dikkat ve konsantrasyonla ilgili sorunlar yaşıyor.

COVID'E YAKALANANLAR İŞLERİNİ YAPMAKTA ZORLANIYOR

Habertürk'e konuşan Waterloo Üniversitesi Psikoloji bölümünden Doç. Dr. James Beck, "Covid olan kişilerin 'İşimi yapmakta zorlanıyorum' deme olasılıkları çok daha yüksekti" dedi.

Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Beck, "Toplamda 94 olan iki grup insandan veri topladık; geçmişte Covid-19'a yakalanan 45 kişi ve hastalığa yakalanmayan 49 kişiyle anket yaptık. Geçmişte Covid kapmış kişilerin, hiç Covid geçirmemiş kişilere kıyasla önemli ölçüde, daha fazla bilişsel başarısızlık bildirdiğini bulduk" dedi.

COVID'E YAKALANANLAR İŞİ BIRAKMAYA DAHA MEYİLLİ

Beck, bilişsel başarısızlıkların; hafıza, dikkat ve işteki eylemlerle ilgili sorunlar olarak tanımlandığını kaydederek şunları söyledi: "Katılımcılarımız farklı iş ve sektörlerde çalışıyor. Bilişsel başarısızlıklar, kişinin iş performansıyla negatif, kişinin iş bırakma niyetiyle pozitif ilişkiliydi. Bu nedenle, Covid'e yakalanmak, işte daha kötü performans ve işi bırakma niyetiyle ilişkili" diye konuştu.

COVID'İ ATLATTIKTAN UZUN SÜRE SONRA BİLE BİLİŞSEL BAŞARISIZLIKLAR DEVAM EDEBİLİYOR

Beck, geçmişte Covid-19 geçirmiş olmanın iş performansıyla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu belirterek, "Bu bilişsel başarısızlıklar yoluyla gerçekleşen dolaylı bir ilişkiydi. Covid olmanın bilişsel işlevler üzerindeki etkileri iyi belgelendiğinden, temel bulgular beni şaşırtmadı. Ancak şaşırtıcı olan şey, birinin Covid'e yakalanmasından bu yana geçen süre ile bilişsel başarısızlıklar arasında bir ilişki olmaması" dedi.