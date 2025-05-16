Çalıntı araçla drift atarken yakalandılar

Çorum'da 4 genç çalıntı araçla drift atarken yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan 4 genç, polisin kovalamacasıyla yakalandı
Çorum'da Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içerisinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E.'nin (16) bulunduğu otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.
Araç içerisinde bulunan 4 genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi. Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.