Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çalınan bisikletini Vali, çiğköftelerini Bakan Yerlikaya aldı

        Çalınan bisikletini Vali, çiğköftelerini Bakan Yerlikaya aldı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için video çekip sosyal medyada paylaşan çiğ köfte ustası İdris Ekinci'ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ekinci'nin çiğ köftelerini satın aldırarak, vatandaşlara dağıtılmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'daki çiğ köfteciye jest
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gülistan Caddesi'nde çiğköfte ustalığı yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki İdris Ekinci, Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinin önünden çalınan bisikletinin bulunması için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Videoda hırsıza seslenen Ekinci, "Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Ya niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Yok. Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikayet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koy ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. Bak ev kiradır, bisiklet alamam" dedi.

        VALİ BİSİKLET HEDİYE ETTİ, ALİ YERLİKAYA ÇİĞKÖFTELERİNİ SATIN ALDI

        Vali Ekrem Canalp, videoyu görüp Ekinci’ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Ekinci’nin tezgahındaki çiğköfteyi satın alarak vatandaşlara dağıtılmasını istediğini belirten Vali Canalp, "Güzel bir halk mizahı örneğini burada görmekten de Batman'da görmekten de memnuniyet duydum. Arkadaşlarıma talimatımdı. Dedim ki mutlaka İdris ustamıza 2 şey yapacağız. Bir tanesi kendisine bisikleti hediye edeceğiz. Bir bisiklet aldık. Kendisine şimdi hediye edeceğiz ama İl Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Dedim ki, bu hırsızı yakalayın. Şu anda şunu da memnuniyetle söyleyeyim, hırsızı tespit ettik. Yakalanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Yakın zamanda da inşallah onu yakalarız. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni aradı ve dedi ki; 'Ben bisiklet hediye etmek istiyorum.' Ben de Sayın Bakanımıza dedim ki; 'Maalesef Sayın Bakanım, bu talimatınızı yerine getiremeyeceğim. Çünkü biz bisikleti aldık.' Ama bunun üzerine Sayın Bakanım dedi ki; 'Eğer öyleyse benim namı hesabıma, çiğköftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara hediye olarak dağıtın.' Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda satın alıp, Batmanlılara ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu. İdris Ekinci de hediyeleri için Ali Yerlikaya ve Vali Canalp’e teşekkür etti.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #İdris Ekinci
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa