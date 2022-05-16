California'da kiliseye saldırı: Ölü ve yaralılar var

California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. AA'nın ABD medyasına dayandırdığı habere göre; yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Orange Country Polis Departmanı Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.